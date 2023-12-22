Apara Ekonomi İngiltere'de otomobil üretimi hem iç pazar hem de ihracata yönelik arttı
Giriş Tarihi: 22.12.2023 09:10 Son Güncelleme: 22.12.2023 09:10

İngiltere'de otomobil üretimi hem iç pazar hem de ihracata yönelik arttı

İngiltere’de otomobil üretimi hem iç pazar hem de ihracata yönelik arttı

İngiltere'de otomobil fabrikaları, Kasım ayında hem yurt içi hem de ihracata çalışarak, üretimin artmasını sağladılar.

İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre, otomobil üretimi geçen ay yıllık yüzde 14,8 artışla 91 bin 823 adet seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı ayda 80 bin 91 adet, bir önceki ay ise 91 bin 521 adet üretim gerçekleşmişti.

İç pazara yönelik üretim yüzde 13,4 artışla 22 bin 919 adet oldu.

Üretilen otomobillerin 69 bin 4 adedi ihraç edildi. Bu geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 15,2 artışa işaret etti.

İhracat artışı Avrupa Birliği(AB), Çin ve Türkiye'den gelen talepten kaynaklandı. Bu pazarlara yapılan sevkiyatlar sırasıyla yüzde 22,4, yüzde 37,3 ve yüzde 208,8 artarken, ABD'ye giden otomobil sayısı yüzde 21,6 düşüş gösterdi

Avrupa, tüm sevkiyatların yüzde 60,8 gibi büyük bir kısmını oluşturdu.

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İngiltere'de otomobil üretimi hem iç pazar hem de ihracata yönelik arttı
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