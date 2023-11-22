İngiltere kararını açıkladı: Asgari ücret yüzde 10’dan fazla artacak

İngiltere'de hükümet, "Ulusal Yaşam Ücreti" olarak tanımlanan asgari ücreti yaklaşık %10 arttırarak saat başına 10.42 GBP'den 11.44 GBP'ye çıkaracağını açıkladı.

Asgari ücrette bu artış tam zamanlı bir çalışan için yılda yaklaşık 1800 GBP gelir artışı anlamına geliyor.

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasında bunun "Ulusal Yaşam Ücretinde on yıldan uzun bir süredir yapılan en büyük nakit artış olduğu ve hükümetin Ulusal Yaşam Ücretine tabi olanlar için düşük ücrete son verme yönündeki vaadini yerine getirdiği" belirtildi.

Ayrıca, 21 yaşındaki çalışanlar için ücret de %12,4'lük bir artışla saatte 10,18 Sterlin'den 11,44 Sterlin'e yükselecek.

Asgari ücrette bu artışlar Nisan 2024'ten itibaren geçerli olacak.