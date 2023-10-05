BOJ kontrol politikasını bu yıl sona erdirebilir

Pimco'nun küresel ekonomi danışmanı Richard Clarida, yayınladığı yatırımcı notunda, "Veriler enflasyonun BOJ'un şu anda tahmin ettiğinden daha fazla devam edebileceğini gösterirse, ki biz bunu bekliyoruz, o zaman BOJ getiri eğrisi kontrolünü bu yılın sonlarında veya önümüzdeki yılın başlarında kaldırabilir" dedi.

"Bir noktada, ekonomi yeniden canlandıkça, BOJ'un on yılı aşkın süredir geçerli olan sıfır veya sıfırın altındaki kısa vadeli faiz oranlarından uzaklaşmasını bekliyoruz" diye konuşan Clarida, politika faizinin 2024 yılı başlarında %0'a yükseltilebileceğini vurguladı.

Japonya'da kısa vadeli politika faizi hali hazırda yüzde -0,10.

Getiri eğrisi kontrolünün hedefi olan 10 yıllık Japon devlet tahvillerinin getirileri dün 10 yılın en yüksek seviyesi olan %0,805'e yükseldi. 10 yıllık tahvilin faizi bu sabah Asya işlemlerinde %0,79'a geriledi.