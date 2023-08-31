Memurun 2 yıllık zam oranı belli oldu

Yaklaşık 8,5 milyon vatandaşı ilgilendiren memur zammı için belirleyici olacak toplu sözleşme zam oranı bugün açıklandı. İşte kollarında sağlanan tam mutabakat sonrası gözler toplu sözleşme zammı için gelecek açıklamada bulunuyordu.

Karar, memur ve emekli zammı yanında sayıları 2,4 milyonu bulan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım maaşı alan vatandaşı da doğrudan ilgilendiriyor.

EMEKLİ VE MEMURLAR DİKKAT! TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 5. ve son toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yılları için uygulanacak toplu sözleşme zammı belirlendi. Hakem heyeti kararını bugün açıkladı. Bu zam oranları aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı belirlenirken referans değer olarak masada yer alacak.

Memur ve memur emeklilerinin 2023-2024 yılları için zam oranı belli oldu. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak

Memur ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı alıyor.

Yaklaşık 3 hafta süren müzakerelerin ardından Kamu işveren Heyeti ile yetkili Konfederasyon Memur-Sen, genel zam oranlarında anlaşamazken, 11 iş kolunda ise uzlaşma sağlandı.

HÜKÜMETİN MEMUR ZAMMI İÇİN SON TEKLİFİ

Toplu sözleşme sürecinde zam teklifi ve hakem heyeti süreci sona erdi. Toplu sözleşme zammı şöyle gerçekleşti.

2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı için yüzde 10

2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5

BAKAN IŞIKHAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, işçiyi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini, bundan sonra da ezdirmeyeceğini belirten Işıkhan, "Hakem Heyeti'nin vereceği karar nihai karardır. Hizmet kollarında ve uzlaştığımız 341 maddede kamu çalışanlarımıza önemli haklar sağladık. Bundan sonra da tüm çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma anlayışımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

11 İŞ KOLUNA VERİLEN YENİ HAKLAR BELLİ OLDU

Kamu İşveren Heyeti ile Yetkili Konfederasyon Memur-Sen, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren genel zam oranlarında uzlaşmaya varamazken, 11 iş kolunda ise yetkili sendikalarla ile Kamu işveren Heyeti arasında imzalar atıldı. Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri, Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Yerel Yönetim Hizmetleri, Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri, Kültür ve Sanat Hizmetleri, Bayındırlık İnşaat ve Köy Hizmetleri, Ulaştırma Hizmetleri, Tarım ve Ormancılık Hizmetleri, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri, Diyanet ve Vakıf Hizmetleri olmak üzere toplam 11 iş kolunu temsil eden sendikalar, görüşmelerde uzlaşıya varılan maddeleri açıkladı.

Tapu müdürlüklerinde fazla çalışma saat ücreti 5 katına çıkarıldı

Zabıta ve İtfaiye personelinin de yan ödeme zamlarının yüzde 100 oranında artış

TRT personelinin konut kira bedelinin indirimli ödenmesi sağlandı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeline 5 kat fazla mesai

Yaz Kur'an kurslarında 15 saat olan haftalık ek ders ücreti saatini 20 saate çıkarıldı

Öğretim elemanlarına eğitim öğretim ödeneğinin bir kat artırımlı olarak ödenmesi kararlaştırıldı

Sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri arttırıldı

TCDD görevlilerinin ek mesai ücretleri de 4 katından 5 katına çıkarıldı

MERKEZ BANKASI'NIN YENİ PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI

Merkez Bankası'nın ve Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yılı enflasyon tahmini belli oldu. Hafize Gaye Erkan'ın açıkladığı enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58 oldu. Yine Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon tahmini yüzde 59,46 olarak kayıtlara geçti. Yeni ekonomik veriler geldikçe tahminler revize ediliyor.

Ekonomistler yüzde 59,46'lık enflasyon tahminine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1799,43 puana yükselmesi ve 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 olması bekleniyor.

Bu yüzde 33,13'lük 6 aylık enflasyon oranı refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emekli zammını temsil ediyor. Bu rakamdan Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek.

OCAK ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

Ocak 2024 memur zammı hesaplama işlemi yapılırken aşağıdaki veriler kullanılacak.

Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı yüzde 6

Ocak 2024 toplu sözleşme zammı yüzde 15

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 33,13

Enflasyon farkı beklentisi yüzde 25,59

Hesaplanan memur zammı yüzde 44,42

MEMUR ZAMMI 8,4 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR

Zam oranı 3,7 milyon memuru, 2,7 milyon memur emeklisini ve 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı ilgilendiriyor. Bilindiği üzere 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal destek ödemeleri doğrudan memur zammı ile belirleniyor.

OCAK 2024 İÇİN MEMUR ZAM BEKLENTİSİ YÜZDE 45'E DAYANDI

Memur zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. Yani Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları yüzde 44,42 oranında artacak.

MEMUR ZAMMI, EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN DE ÖNEMLİ BİR REFERANS OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliye ek zam için ilgili bakanlıklara talimatı verdiğini bildirdi. Emekli maaşı zammı, için memur zammı önemli bir referans değer olacak. SSK, Bağ-Kur emeklisine ek zam konusunda teknik ve bütçe çalışmalar devam ediyor.