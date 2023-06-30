Bakanlığın hizmet ihracatında 2023 hedefi 120 milyar dolar

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına lokomotif olmak amacıyla ihracatın başta turizm, hava, kara, deniz ve demir yolu taşımacılığı, sağlık turizmi, yabancı öğrenci girişi, bilişim ve yazılım, dizi film ihracatı gibi bütün kalemleri ayrı ayrı geliştirme ve destekleme konusunda çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu konuda Türkiye'nin hizmet ihracatında son 20 yılda 6 kattan fazla artış gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, "2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 47 artış göstererek 90,5 milyar dolarlık bir rekora imza atmıştır. Böylece 50 milyar dolarlık hizmetler dengemiz, cari açığı kapatma noktasında önemli bir konumda yer almıştır" ifadeleri kullanıldı.