İhracatta günlük tarihi rekor kırıldı

'YATIRIM-KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM-İHRACAT ZİNCİRİ' VURGUSU

Bolat, haziran ayı geçici İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Avro bölgesinde 43,6'ya gerilerken en büyük ticaret ortağı olan Almanya'da 41 ile son 37 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, katma değeri yüksek sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması ve ithalat ihtiyacının azaltılması yoluyla bir taraftan sağlıklı bir büyüme ortamının sağlanması, diğer taraftan makroekonomik istikrarı zedeleyen dış kaynak baskısının azaltılmasıdır. Ayrıca makroekonomik istikrarın tesis edilmesi ile yatırımlar için uygun ortam sağlanacak olup, yatırım-katma değeri yüksek üretim-ihracat zincirinin güçlü şekilde işlemesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."