İhracatta günlük tarihi rekor kırıldı

Son dakika haberleri....Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi sosyal medya hesabından, günlük ihracat rekoruna ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Bolat, mesajında, "İhracatımız 23 Haziran'da günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiği aşılmış oldu" bilgisini paylaştı.
İHRACATTA TARİHİ REKOR
Günlük ihracat değeri ile 1977 yılındaki yıllık ihracat (1 milyar 753 milyon dolar) ve 1999 yılındaki aylık ihracat değerlerinin (Ağustosta 1 milyar 940 milyon dolar) aşıldığına işaret eden Bolat, küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu tarihi günlük ihracat değerinin ihracatçıların dinamizmini ve mukavemetini gösterdiğini bildirdi.
'BU REKOR İHRACATÇILARIMIZIN DİNAMİZMİNİ VE MUKAVEMETİNİ GÖSTERMEKTEDİR'
Küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu tarihi günlük ihracat değeri ihracatçılarımızın dinamizmini ve mukavemetini göstermektedir. Nitekim 2023 yılı Haziran ayı geçici İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Avro bölgesinde 43,6'ya gerilerken en büyük ticaret ortağımız olan Almanya'da 41,0 ile son 37 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir.
'YATIRIM-KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRETİM-İHRACAT ZİNCİRİ' VURGUSU
Bolat, haziran ayı geçici İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Avro bölgesinde 43,6'ya gerilerken en büyük ticaret ortağı olan Almanya'da 41 ile son 37 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, katma değeri yüksek sürdürülebilir ihracat artışının sağlanması ve ithalat ihtiyacının azaltılması yoluyla bir taraftan sağlıklı bir büyüme ortamının sağlanması, diğer taraftan makroekonomik istikrarı zedeleyen dış kaynak baskısının azaltılmasıdır. Ayrıca makroekonomik istikrarın tesis edilmesi ile yatırımlar için uygun ortam sağlanacak olup, yatırım-katma değeri yüksek üretim-ihracat zincirinin güçlü şekilde işlemesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."