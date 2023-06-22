Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 650 baz puanlık artışa yüzde 15 seviyesine çekti. Bu faiz artırımı Mart 2021'den beri ilk faiz artışı oldu.

MERKEZ BANKASI: PARASAL SIKILAŞMA SÜRECİ BAŞLADI

Haziran ayı faiz kararı sonrası Merkez Bankası faiz karar metnini açıkladı. TCMB, Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantısında haftalık gösterge repo faizini %15 seviyesine yükseltti. Kurul toplantısından sonra yapılan açıklamada, parasal sıkılaşma sürecinin başladığı belirtildi.

"Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir." denildi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,50'den yüzde 15'e yükseltildi. Foreks Haber anketine katılan 15 ekonomistin tamamı faizin artırılacağı yönünde görüş belirtirken, en yüksek tahmin yüzde 30,00, en düşük tahmin yüzde 15,00 seviyesinde oluşmuştu.

TCMB, önceki 3 toplantısında faiz oranında bir değişikliğe gitmemişti. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 20 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİN KISA SÜREDE TESİSİ İÇİN FAİZ ARTIRIMINA GİDİLDİ"

Karardan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir.

"KÜRESEL ENFLASYON HALEN ORTALAMALARIN ÜZERİNDE"

Küresel ekonomide enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almaktadır.

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Bu gelişmede yurtiçi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmuştur. Kurul, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

"FAİZ ARTIRIMI KADEMELİ OLACAK"

Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

"MERKEZ BANKASI STRATEJİK YATIRIMLARI DESTEKLEYECEK"

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.

SADELEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."