Küresel ekonomi için büyüme tahmini yükseltildi

Fitch Ratings, dün yayınladığı Haziran Global Ekonomik Görünüm (GEO) raporunda 2023 yılı için küresel GSYH büyüme tahminini Mart raporundaki yüzde 2,0'den yüzde 2,4'e yükseltti.

Ancak Fitch, para politikası ayarlamalarının ve ekonomi üzerindeki etkilerinin daha uzun süre devam edeceği anlaşıldığından dolayı, 2024 yılı küresel büyüme görünümü kötüleştirdi. 2024 için büyüme beklentisini Mart raporundaki yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e düşürdü.

2023 için büyüme beklentilerinde en büyük revizyonlar, gelen verilerin beklentilerden çok daha güçlü olduğu gelişmekte olan piyasalarda gerçekleşti. Çin hariç gelişmekte olan piyasalar için 2023 büyüme tahminini yüzde 2,0'dan yüzde 2,9'a yükselten Fitch. Brezilya, Hindistan, Meksika ve Rusya'da önemli iyileşmeler gözlemlendiğini vurguladı.

Çin için 2023 büyüme tahminini ise yüzde 5,2 seviyesinden yüçde 5,6 seviyesine çıkaran Fitch, bu yukarı yönlü revizyona neden olarak 2023 ilk çeyrekte beklenenden daha hızlı bir toparlanma yaşanmasını gösterdi. Fitcn, "Son aylarda toparlanma biraz yavaşlasa da tüketim normale dönmeye devam ediyor ve makro politikalar gevşemeye başlıyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD için 2023 büyüme tahminini de %1,0'dan %1,2'ye yükselten Fitch, buna neden olarak tüketim ve istihdam büyümesinin güçlü seyretmeye devam etmesini işaret etti. Bununla beraber Fitch, Fed'in sıkılaştrmaya devam etmesinin ekonomiyi hafif bir resesyona sürükleyeceğinini öngörmeye devam ettiklerinin, ancak bu beklenti için zamanlamayı 2023'ün son çeyreği ve 2024'ün ilk çeyreğine kadar uzatıklarını vurguladı.

Fitch, ABD için 2024 büyüme tahminini ise yüzde 0,8'den 0,5'e düşürdü.

Euro Bölgesi'nin 2023 ve 2024 büyüme tahminleri değiştirmeyen Fitch, "Avrupa doğal gaz krizi daha da hafifdi, ancak ECB para politikasını daha sert bir şekilde sıkılaştırmakta. Yüksek faiz oranlarının hanehalkı borç hizmet yükünü artırması nedeniyle, İngiltere'de 2023 yılında bir resesyon beklemekteyiz" dedi.

Fed ve ECB'nin yakın gelecekte faiz oranlarını sırasıyla yüzde 5,75 ve yüzde 4,5 seviyelerine yükselteceğini öngördüklerini belirten Fitch, BoE'nin faiz oranlarını %5,25 seviyesine yükselmesini beklediklerini vurguladı.

İlerleyen aylarda bu merkez bankalarından faiz indirimleri beklenmediklerdini de ifade eden Fitch, Brezilya ile Meksika'nın bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gitmeleri beklediklerini de belirtti.