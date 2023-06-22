ABD’de mimarlık faturaları yeniden eşik değerinin üzerinde

Amerikan Mimarlar Enstitüsü(AIA) tarafından hazırlanan mimarlık faturaları endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre 2,5 puan artarak 51,0 puan seviyesine geldi.

Endeksin 50 puanın üzerinde olması firmaların faturalandırmalarında artış olduğuna işaret ediyor.

AIA'nın açıklamasında "Mimarlık firmalarındaki iş koşulları, Nisan ayındaki ılımlı düşüşün ardından Mayıs ayında toparlandı. Ayrıca yeni projeler ve yeni tasarım sözleşmelerinin değeri de güçlendi. Enflasyondaki son düşüşler ve faiz artışlarındaki duraklama ile ekonomi istikrar kazanıyor gibi görünüyor. " denildi.

Yeni projelere yönelik soruşturmalar ve imzalanan yeni tasarım sözleşmelerinin değeri eşik seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. Yeni tasarım sözleşmeleri endeksi Mayıs ayında 50,4 puandan 52,3 puana yükseldi.