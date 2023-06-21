Japonya’da büyük imalatçıların ekonomiye güveni arttı

Japonya'da büyük imalatçıların ekonomiye olan güvenleri Nisan ve Mayıs aylarının ardından Haziran ayında da arttı.

Reuters tarafından aylık olarak hazırlanan ve BOJ'un çeyrek dönemlik Tankan araştırması ile yüksek korelasyon gösteren güven endeksi, Haziran ayında imalat sektörü için Mayıs ayındaki +6'dan +8'e yükseldi. 3 ay öncesine göre artış 11 puan oldu.

İmalat dışı sektöründe güven endeksi ise Haziran'da Mayıs ayındaki +25'te +24'e indi. Ancak 3 ay öncesinin 3 puan üzerinde gerçekleşti.

Japon imalatçılar için güven endeksinin Eylül'de +13'e yükselmesi, imalat dışı sektörde güven endeksinin ise +22'ye gerilemesi bekleniyor.

Reuters anketi 493 büyük şirkete gönderildi ve bunların 232'si tarafından yanıtlandı.