Apara Ekonomi Fed üye adayı Kugler: Enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek önemli
Giriş Tarihi: 21.6.2023 09:59

Fed üye adayı Kugler: Enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek önemli

Fed üye adayı Kugler: Enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek önemli

Fed Yönetim Kurumu üyeliğine aday gösterilen Kugler, "Amerikalıları destekleyen bir ekonomi inşa etmek için güçlü bir temel oluşturmak amacıyla enflasyonu Fed`in yüzde 2 hedefine indirmenin önemli olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Biden tarafından Fed Yönetim Kurumu üyeliğine aday gösterilen Kugler, Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine dönmenin ABD ekonomisi için güçlü bir temel oluşturmanın anahtarı olduğunu söyledi.

Senato Bankacılık Komitesi'nde bugün yapacağı sunumun metnini basına dağıtan Kugler, "Kişisel ve profesyonel deneyimim, yüksek enflasyonun hem işçilere hem de işletmelere aynı şekilde zarar verdiği konusundaki anlayışıma rehberlik ediyor ve tüm Amerikalıları destekleyen bir ekonomi inşa etmek için güçlü bir temel oluşturmak amacıyla enflasyonu Fed'in yüzde 2 hedefine indirmenin önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

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Fed üye adayı Kugler: Enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmek önemli
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