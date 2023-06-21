ABD’de kamyonla yük taşımacılığı toparlandı

Amerikan Kamyon Birliği (ATA), kamyonla yük taşımacılığının üst üste iki aylık düşüşün ardından, Mayıs ayında toparlandığını açıkladı.

ATA'dan yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle kamyon tonaj endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı.

Bir önceki ay endeks yüzde 1,7 düşüş göstermişti.

Kamyon tonaj endeksi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,3 aşağı geldi.

ABD'de kamyon taşımacılığı, toplam yurt içi taşımacılığının yüzde 72,2'sini oluşturuyor. 1970 yılından bu yana yayınlanan endeks, sözleşmeli navlun fiyatlarından hesaplanıyor.