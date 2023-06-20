Yeni asgari ücrette döviz bazlı tarihi rekor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammı için rakamı duyurdu. Buna göre Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artışla net 11 bin 402 TL oldu. Beklenen enflasyon rakamlarına göre de refah payı yüzde 15'in üzerinde gerçekleşmiş oldu.
Yeni asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artışla net 11 bin 402 TL brüt 13 bin 404 TL olarak belirlendi.
ASGARİ ÜCRET DOLAR BAZLI TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ
Asgari ücret tarihinde ilk kez 482 dolar seviyesini aşarak döviz bazlı rekorunu kırdı (1 dolar= 23,63 TL)
Asgari ücret son 1 yılda yüzde 107 artarken, 22 yıldaki artış 61 kat olarak dikkat çekti.