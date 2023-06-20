Apara Ekonomi Yeni asgari ücrette döviz bazlı tarihi rekor
Giriş Tarihi: 20.6.2023 12:43 Son Güncelleme: 20.6.2023 12:50

Yeni asgari ücrette döviz bazlı tarihi rekor

Yeni asgari ücrette döviz bazlı tarihi rekor

Asgari ücret zammı rekor refah payı ile tam mutabakat ile açıklandı. Asgari ücret 3. toplantısı bugün saat 11.00'de gerçekleşti. Yeni asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artışla 8.506 TL'den net 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 483 dolar düzeyine çıkarık döviz bazlı tarihi rekorunu kırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret zammı için rakamı duyurdu. Buna göre Temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artışla net 11 bin 402 TL oldu. Beklenen enflasyon rakamlarına göre de refah payı yüzde 15'in üzerinde gerçekleşmiş oldu.

Yeni asgari ücret yüzde 34'ün üzerinde artışla net 11 bin 402 TL brüt 13 bin 404 TL olarak belirlendi.

ASGARİ ÜCRET DOLAR BAZLI TARİHİ ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Asgari ücret tarihinde ilk kez 482 dolar seviyesini aşarak döviz bazlı rekorunu kırdı (1 dolar= 23,63 TL)

Asgari ücret son 1 yılda yüzde 107 artarken, 22 yıldaki artış 61 kat olarak dikkat çekti.

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Yeni asgari ücrette döviz bazlı tarihi rekor
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