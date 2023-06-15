Çin’in perakende satışlarında büyüme beklentilerin altında kaldı

Çin'in sanayi üretimi ve perakende satışlarında büyüme piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Mayıs ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı. Nisan ayında yüzde 5,6 olan sanayi üretimi artışının Mayıs ayında yüzde 3,6'ya yavaşlaması bekleniyordu.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, perakende satışlar da Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 arttı. Ancak analistlerin yüzde 13,6 olan beklentilerini yakalayamadı. Nisan ayında perakende satışlar yüzde 18,4 büyümüştü.

Çin'de sabit varlık yatırımları ise Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,0 arttı. Beklenti, yüzde 4,4 artış olacağı yönündeydi. İlk 4 ayda sabit varlık yatırımları yüzde 4,7 artmıştı.

Özel sektörün sabit vardlık yatırımları Ocak-Mayıs döneminde yüzde 0,1 azaldı. Altyapı yatırımları ise yüzde 7,5 büyüdü.