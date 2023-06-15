Çin’de konut satışları artış gösterdi

Çin'de konut fiyatlarında artış, Pekin hükümetinin emlak sektöründe istikrarı sağlama çabalarına rağmen Mayıs ayında yavaşladı. Konut satışları ise yılın ilk 5 ayında arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin'in önde gelen 70 kentinde ortalama yeni konut fiyatı Mayıs ayında bir önceki aya göre sadece yüzde 0,10 arttı. Nisan ayında artış yüzde 0,32 olmuştu.

Mayıs ayında 70 kentin 24'ünde fiyatlar düşüş gösterdi. Fiyatların düştüğü kent sayısı Nisan'a göre 7 arttı.

Yeni konut fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,48 düştü. Nisan ayında fiyatlarda yıllık bazda düşüş yüzde 0,74 seviyesindeydi.

Mayıs ayında 70 kentin 43'ünde konut fiyatları yıllık bazda düştü. Nisan ayında 48 kentte fiyatlar düşüş göstermişti.

2023 yılının ilk 5 ayında konut satışları geçen yılın aynı dönemine artarken, inşaatlar ve gayrimenkul yatırımları yüksek bir hızla düştü.

Ocak-Mayıs döneminde konut satışları değer olarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 yükseldi. İlk 4 ayda artış yüzde 11,8 seviyesindeydi.

Gayrimenkul yatırımları ise 5 aylık süreçte yüzde 7,2 azaldı. Ocak-Nisan döneminde düşüş yüzde 6,2 olmuştu.

Yeni inşaat başlangıçları da Ocak-Mayıs döneminde yüzde 22,6 düştü. İlk 4 ayda düşüş yüzde 21,2 seviyesinde gerçekleşmişti.