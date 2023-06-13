Goldman Sachs CEO’sundan ABD ekonomisi yorumu

Goldman Sachs CEO'bu David Solomon, ABD ekonomisinin korkulandan daha dayanıklı olduğunu söyledi.

Son dönemdeki "cansız, durgun" sermaye piyasası aktivitelerinden bir toparlanma beklediğini ifade eden Solomon, 2022 yılında değerlemelerde ve sermaye maliyetlerinde yaşanan ayarlama sonrası bu durumun alışılmadık olmadığını vurguladı.

CNBC'ye konuşan Solomon, "Sermaye piyasası aktivitesinin 2024'e giderken toparlanmasını bekliyorum. Günün sonunda insanların sermayeye ihtiyaçları var. Bazı aktiviteleri erteleyebilirler, ancak günün sonunda onları sonsuza kadar öteleyemezler" dedi.

Bank of America Başkanı ve CEO'su Brian Moynihan da CNBC'ye açıklamasında, Fed'in faiz artırımlarına ara verebileceğini belirtirken, "İşimizin bittiğini ise henüz söyleyemeyiz" diye konuştu.

Yüzde 2 hedefi ile karşılaştırıldığında enflasyonunun "çok yüksek" olmaya devam ettiğinin altını çizen Moynihan, Fed'in bu yıl faizi yüksek tutmasını ve gelecek yıl düşürmesini beklediğini ifade etti.