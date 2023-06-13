ABD’de federal bütçe açığı 1 trilyon doları aştı

ABD Hazine Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Bütçe açığı mali yılın ilk 8 ayında 1 trilyon doları aştı. Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek olan 2023 mali yılının sekizinci ayında, federal hükümetin bütçe açığı 240 milyar dolar oldu. Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 66 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 263 artış yaşandı.

Mayıs ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 azalarak 389 milyar dolardan 307 milyar dolara gelirken, harcamalar ise yüzde 20 artışla 548 milyar dolara ulaştı.

Cari mali yılın ilk 8 ayında bütçe açığı geçen yılın aynı dönemindeki 426 milyar dolardan 1 trilyon 165 milyar dolara çıktı.