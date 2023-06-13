ABD’de enflasyon beklentisi 2021’den bu yana görülen en düşük seviyede

New York Fed tarafından yayınlanan rapora göre, ABD'de gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi Mayıs 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Mayıs ayı Tüketici Beklentileri Anketi'ne katılanların gelecek 12 ay için enflasyon beklentileri Nisan ayındaki yüzde 4,4'ten yüzde 4,1'e geriledi. Katılımcılar 3 yıl sonrasının enflasyonu için beklentilerini ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,0'a çıkardılar. 5 yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 2,6'dan 2,7'ye yükseldi.

Ankete katılanlar, gıda, kira, ilaç ve eğitim maliyetlerinin gelecek 12 ayda düşmesini beklediklerini ifade ederlerken, konut fiyat beklentileri yükselişini devam ettirdi. Benzin fiyatlarında artış beklentisi de yüzde 5,1 seviyesini korudu.