Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Seçimler sonrasında da temel meselemiz halkımızın refahı, huzuru, mutluluğu özellikle de bunu ekonomi anlamında karşılamaktır. Bu yönde de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Önümüzdeki süreçlerde planlı, programlı bir şekilde seçim beyannamemizde ne yazdıysak her bir politikamızı adım adım hayata geçireceğiz. Önümüzde 5 yıllık bir süre var. Belli bir takvim, belli bir tutarlılık içinde bunları hayata geçireceğiz. Şunun altını çizmek istiyorum. Bizim siyasetimizin özü güvendir. Güvenin temeli de şudur; söylediğinizi yapacaksınız. Yapamayacağınızı da söylemeyeceksiniz. Dolayısıyla bu seçimlerde halkımıza ne söz verdiysek seçim beyannamemizde neyi ortaya koyduysak önümüzdeki süreçte bunları birer birer hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"12'NCİ KALKINMA PLANI GÜNDEME GEÇECEK"

Bu kapsamda 12'nci kalkınma planlarının gündeme geçeğini vurgulayan Yılmaz, "Meclisimize sunulacak. Ayrıca önümüzdeki aylarda orta vadeli programımızı güncelleyeceğiz. Yeni orta vadeli programı şekillendireceğiz. Bütün ilgili arkadaşlarımızla kurumlarımızla birlikte ve halkımızla paylaşacağız. 3 yıllık bir yol haritası niteliğinde olan orta vadeli program para politikamızın yanı sıra maliye politikamızı, yapısal reformlarımızı içeren çok önemli bir döküman olarak önümüzdeki günlerde hazırlanacak. Bütçe sürecimizin de ana çerçevesini orta vadeli programda hep birlikte görmüş olacağız. Diğer yandan çeşitli alanlarda eylem planlarıyla birtakım politikalarımızı, sektörel politikalarımızı yine ortaya koyacağız. Konuttan gıdaya, enerjiden ulaşıma, teknolojiye, birçok alanda yeni projelerle ve yeni fikirlerle Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ TOPLANTILAR BAŞLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kabinedeki tüm arkadaşlarımız tam bir uyum, koordinasyon içinde. Sayın cumhurbaşkanımızın güçlü, tecrübeli liderliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Bu kapsamda geçen hafta bir kabine toplantımız oldu. Haftaya yine önümüzdeki çarşamba günü bir kabine toplantısı planlanıyor. Hemen ardından Perşembe günü bir ekonomi koordinasyon kurulu toplantısıyla genel çerçevede politikalarımızı ele alacağız. Ve halkımızın taleplerini, beklentilerini karşılamaya bütün gücümüzle gayret edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Bu çerçevede özellikle enflasyon konusunun çok önemli öncelikli olduğunu belirtmek isterim. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken diğer yandan enflasyonun etkilerini, geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz. Seçim beyannamemizde yine yazdığımız şekilde asgari ücretle ilgili çalışanlarla, emeklilerle ilgili temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda da adımlarımızı atmaya başladık. Biliyorsunuz asgari ücretle ilgili hazırlıklar, toplantılar yapılmaya başlanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son olarak sözlerine şunları ekledi:

"Burada üç kesim var. Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi. Bu 3 kesim arasında belli bir usul dairesinde müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu 3 kesim belli bir noktada anlaşma, uzlaşma sağlasınlar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne kadar hiçbir zaman çalışan, geniş kesimlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Her zaman için bu konularda çalışanların yanında yer almıştır. Önümüzdeki süreçlerde aynı yaklaşımı göreceğiz. Bir taraftan da trekabet gücümüz kayıtlı çalışma düzeninin devamı, istihdam artışı gibi hususlar da gündemimizde yer almaya devam edecek."