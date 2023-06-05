Bakan Işıkhan görevi devraldı ve ilk mesajı verdi: Refah düzeyini artıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılan devir teslim töreniyle görevi Vedat Bilgin'den devraldı.
Törende konuşan Bilgin, "Aktüel sorunlar hiç bitmeyecek. Gündelik siyasetin bir parçası. Sorun çözüldükçe yeni sorunlar üst üste geliyor. Yaklaşık 2 yılı geçtik. Çok büyük sorunların üstesinden geldik. Asgari ücretten vergi alınmasın, vergi dışı bırakılması, tüm ücretlilerin asgari ücret seviyesindeki gelirleri vergi dışı bırakıldı. Başkanlık sistemi bunları kolaylaştıran sistem. EYT meselesi vardı, 20 küsür yıllıktı. Sosyal politikalar kurulunda da bu meseleyi ele aldık. Araya pandemi girdi. Cumhurbaşkanımıza raporu ilettim. Onu da çözme fırsatı bulduk. Asgari ücretin maliyeti 90, EYT'nin 120 milyar liraydı. Türkiye'nin ekonomik bakımdan en zorlu döneminde bu tür sorunları çözmek kolay iş değildir. 3600 meselesi var, kamu çalışanlarının ek göstergesi 5 milyonu aşkın insanı kapsayacak şekilde genişletme fırsatı bulduk. Geçici işçileri geçici olmaktan çıkardık. Sözleşmeli personele kadro tahsisi yaptık. Bütün bunlar yaptığımız şeyleri saymakla bitmez. Cumhurbaşkanımızın yönetiminde en zor dönemde en son Meclis toplantısında geçici işçileri intikal ettirmiştik. Türkiye'de ekonomik ve sosyal gelişmeyi birlikte sağlamak esastır. Türkiye yüzde 4 büyüdü. Türkiye sanayiye dayanarak büyüyor. Sanayiye dayanarak gelişmesini sürdürüyor. İhracata dayalı büyüme modeli tercih edildi. Bu büyüme devam ederken emekçilerin bu büyümeden pay alması fevkalade önemli. Emekçilerin milli gelirden alan pay ilk defa yüzde 38'e çıktı. Toplu sözleşmelerin payı var. Bunun için Türkiye bunları bizim görevimizdi, biz yaptık. Cumhurbaşkanımız bir görev verdiğinde 1 kuruşa 1 dolara sahip çıkacaksın. Bu sorumlulukla göreve başladık. 31 milyon istihdam yaratmış bir ekonomi. Bunu sosyal politikalarla güçlendirerek ileriye bakacağız. Bizimle çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. 3 ayda 1,5 milyon EYT'liyi emekli ettik. Çok az insan kaldı, dosyaları birleştiriliyor" açıklamalarında bulundu.
"HER KESİMİN MEMNUNİYETİ İÇİN AZAMİ GAYRET GÖSTERECEĞİZ"
Görevi devralan Bakan Işıkhan, "Sayın Bilgin'den devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı vizyonunda ülkemize ve milletimize faydalı olacağız. Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanan çok önemli bir seçimi geride bıraktık. Ülkemize ve devletimize yaptığı hizmetler için Sayın Bakan Bilgin'e şükranlarımı sunuyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Türkiye'yi dünyada hak ettiği yere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Bakanımızın bıraktığı yerden projelerini devam ettirerek, üstüne yeni proje ve programlar ekleyerek yolumuza devam edeceğiz. Her kesimin memnuniyeti için azami gayret göstereceğiz. Tüm kesimleri istihdamını artırmak, gelir seviyesini korumak ve artırma için gereken ne varsa yapacağız. İşimizi yaparken yegane rehberimiz Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bu vesileyle sayın bakanımıza hizmetleri için tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah süreç hayırlı olur" dedi.
VEDAT IŞIKHAN KİMDİR?
28 Mayıs'ta yapılan ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Işıkhan, Mardin'in Artuklu ilçesinde 1966'da dünyaya geldi.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE PROFESÖR OLARAK GÖREV YAPTI
İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Işıkhan, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi'nde sosyal hizmet alanında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptı.
ÖNEMLİ ARAŞTIRMA, UYGULAMA VE KATKILARI SEBEBİYLE 2016'DA KONSEY ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ
Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Işıkhan, Uluslararası Stres Yönetimi Uzmanları Konseyi tarafından stres yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı önemli araştırma, uygulama ve katkıları sebebiyle 2016'da Konsey Ödülüne layık görüldü.
Işıkhan, akademik yaşantısında çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi hakları, çocuk işçiliğiyle mücadele, sosyal politika, sosyal sorunlar, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, dezavantajlı gruplar, endüstri ilişkileri, sendikalar, aktif yaşlanma, yaşlı bakım sigortası ve emeklilik sonrası sorunlar konularında uzmanlaştı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2012'de hayata geçirdiği Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) ilk saha çalışmasında Genel Koordinatör olarak görev yapan Işıkhan, 2015-2018 yıllarında AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığında akademik danışmanlık görevini yürüttü.
Bu süre zarfında "2023 Hedefler: Yaş(lı) Dostu Politikalar" ve "Milli İradenin Zaferi" adlı kitapların hazırlanmasında görev aldı.
8 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine ve 17 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevine atanan Işıkhan, bu görevi süresince Türkiye genelinde sosyal politika alanıyla ilgili saha çalışmaları, ilgili kurumların çalışmaları, illerin mevcut sosyal politika alanlarının gelişmesine yönelik yerinde incelemeler yaparak politika stratejileri geliştirdi.
Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde "Yüzyılın Sosyal Politikaları" kitabın literatüre kazandırılmasına katkı verdi.
Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca ve Arapça bilen Işıkhan, evli ve 3 çocuk babası.