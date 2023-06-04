Bir enflasyon vurgusu da Bakan Bolat’tan: Fahiş fiyat artışlarını kaldıracağız

"TÜM EMEĞİ GEÇEN MESAİ ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM"

Bugüne kadar bakanlık görevini başarıyla yürüten Bakan Muş'a, ekibine ve bakanlık bürokratlarına teşekkür eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hepsi bugüne kadar çok başarılı hizmetlerde bulundu. 21 yılda dünyada, eşi benzeri görülmemiş biçimde, üst üste 17 seçim zaferi kazanılması ve aziz milletimizin bu seçim zaferlerini AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na vermesi, bu gerçeği ortaya koymaktadır. Görev yapmış Ticaret bakanlarımızın hepsi, aldıkları bayrağı daha yükseğe taşıdı. Değerli bakanlarımıza ve bakanlıktaki tüm emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum."

Bolat, Muş ile İstanbul'da aynı bölgeden olmaları, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulunda aynı dönemde görev yapmaları, milletvekili mülakat komisyonları ve ekonomi işleri genel başkanlığında görev almaları gibi çok fazla ortak yönleri bulunduğuna işaret ederek, Muş'un katkı ve desteğini almaktan memnuniyet duyacağını kaydetti.