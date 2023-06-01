Yeni Zelanda’da konut değerleri 14 aydır düşüş gösteriyor

Yeni Zelanda'da konutların değerlerinde düşüş üst üste 14'üncü ayda da devam etti.



Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, konut değer endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 düştü. Böylece 2022 yılı Nisan ayında başlayan düşüş serisi 14'üncü ayda da devam etti.

Konut değerinde düşüş yıllık bazda ise hafif geriledi ve düşüşün sona ermekte olduğuna dair geçici bilgiler verdi. Yıllık bazda konut fiyatlarında düşüş yüzde 10,3'ten yüzde 10,2'ye geldi.

CoreLogic NZ Araştırma Başkanı Nick Goodall, konut fiyatlarındaki düşüşlerin yavaşladığına dair göstergeler ve artık zirveye yaklaştığı düşünülen Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ) faiz oranının, konut sahipleri için olumlu işaretler olduğunu söyledi.