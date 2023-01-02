Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu: Düşüş hızlanacak

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?

TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak Aralık ayı verilerine ilişkin enflasyon beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,61 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık 2022 için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,40 ve en yüksek yüzde 4,00 aralığında yer aldı.

2022 YIL TAMAMI İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 66,59

2022 yılının tamamı için enflasyon beklentisi yüzde 66,59 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçtiğimiz ay bir önceki aya göre yüzde 2,88 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42 düzeyinde oluştu.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 14,04

Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası, emekliye ve memura zam oranı için belirleyici olacak 5 aylık enflasyon verisi netleşti. Buna göre 5 aylık enflasyon verisi 14,04 olurken, bu rakam aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı oldu. Memur zam oranı ise 5 aylık yüzde 15,11 olarak netleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI SABİTLENDİ

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve 12 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen kira artış oranı, yapılan düzenleme ile 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.

Bu düzenleme ile beraber TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile kira artış oranı hesaplama yöntemi 1 yıl boyunca geçerliliğini yitirdi.