Son 30 ayın en düşük seviyesinde! Global yatırımcı güveni geriledi

State Street Global Markets tarafından hazırlanan global yatırımcı güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre 14,4 puan düşüşle 75,9 puana geriledi. Böylece 2020 yılı Mayıs ayında görülen 73,3 puanın ardından en düşük seviyeye gelindi.

Bir önceki ayın endeksi 90,4 puandan 90,3 puana revize edildi.

Endeksteki düşüşe Kuzey Amerikalı yatırımcıların güvenindeki düşüş öncülük etti. Kuzey Amerika yatırımcı güven endeksi 16,4 puan azalarak 72,2 puana indi.

Asyalı yatırımcıların güveni 4,1 puan gerilerken, Avrupalı yatırımcıların güveni 10,58 puan yukarı geldi.

Endekste 100 puanın altı yatırımcı güveninde düşüşe, üstü ise güvende artışa işaret ediyor.