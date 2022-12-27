Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere dışında Noel tatilinin bitmesinin ardından güne alıcılı başladı.

İngiltere'de Noel tatili bugün de devam ederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,91 yükselişle 6.564 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,54 değer kazancıyla 8.314 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,66 primle 24.034 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0650 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili kısıtlamaları kaldıracağı yönündeki haberlerin küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdığını bildirdi.

Yatırımcıların Noel ve yılbaşı tatilini birleştirmesi ile hafta boyunca düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının öne çıktığını kaydetti.