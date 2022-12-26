Kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1741 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 76,5'e çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,5 puan artışla yüzde 76,4 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):