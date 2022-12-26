ABD’de yeni konut satışları 3 ayın en yüksek seviyesinde

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak Kasım'da bir önceki aya kıyasla yüzde 5,8 artarak 640 bine çıktı.

Piyasa beklentileri, yeni konut satışlarının bu dönemde yüzde 4,7 azalarak 600 bine gerilemesi yönündeydi.

Beklentilerin aksine artış kaydederek 3 ayın en yüksek seviyesine tırmanan yeni konut satışları, Ekim'de yüzde 8,2 artarak 605 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Yeni konut satışları, Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,3'lük azalış kaydetti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artarak 471 bin 200 dolara yükseldi.

Analistler, yüksek konut fiyatları ve mortgage (konut kredisi) faiz oranlarına rağmen yeni konut satışlarının beklenmedik artış gösterdiğini belirtti.