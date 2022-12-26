ABD’de dayanıklı mal siparişlerinde sert gerileme

ABD Ticaret Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler Kasım'da bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 azalarak 270,6 milyar dolar oldu.

Nisan 2020'den bu yana en sert düşüşü gösteren dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,6 azalması öngörülüyordu.

Dayanıklı mallara yönelik siparişler, Ekim'de ise yüzde 0,7 artışla 276,4 milyar dolara yükselmişti.

VERİLER YAVAŞLAMA İŞARETİ OLARAK GÖRÜLDÜ

Art arda 3 ay artış gösteren ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, Kasım'da yüzde 6,3 azaldı. Ulaşım hariç siparişler, aynı dönemde yüzde 0,2 artarken, savunma hariç siparişler yüzde 2,6'lık azalış kaydetti.

Analistler, dayanıklı mal siparişlerindeki sert düşüşün, ekonominin yavaşladığının bir başka işareti olduğunu belirtti.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.