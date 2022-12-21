DIW ekonomistleri Almanya’da hafif resesyon bekliyor

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), ülke ekonomisinin geleceğinin enerji krizi ve yüksek enflasyondan kaynaklanan rüzgara rağmen bir şekilde iyileştiği öngörüsünde bulundu.

82,8 PUANDA SABİT KALDI

Berlin merkezli DIW, Almanya'ya ilişkin aralık ayı ekonomik barometresini açıkladı. Buna göre, ekonomik barometre, aralıkta değişmeyerek 82,8 puanda sabit kaldı.

DIW, barometrenin, gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 0,3'lük çeyreklik büyümeye işaret eden 100 puandan hala çok uzakta olduğunu vurguladı.

EKONOMİK BEKLENTİLER TEMKİNLİ BİR ŞEKİLDE OLUMLU

Açıklamada, "Ekonomik üretimin kış aylarında bir miktar düşmesi muhtemel ancak ciddi bir resesyon giderek daha az olası hale geliyor ve ekonomik beklentiler temkinli bir şekilde olumlu." ifadesi kullanıldı.

Enerji fiyatlarının son zamanlarda yeniden bir miktar düştüğüne yer verilen açıklamada, son haftalardaki soğuk hava koşullarına rağmen, gaz depolama tesislerinin hala iyi durumda ve gaz arzının istikrarlı olduğu belirtildi.

DIW ekonomistlerinden Guido Baldi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Yeni yıla yaz sonunda beklediğimizden çok daha az karamsarlıkla bakabiliriz. Bununla birlikte, aşırı iyimser olmak için çok erken. Öte yandan, özellikle küresel riskler yüksek olmaya devam ediyor. Bu riskler sadece Ukrayna'daki savaşın gidişatıyla ilgili değil" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüksek enflasyona paralel olarak para politikasını sıkılaştırmasının gelecek yıl Alman ekonomisini baskılaması da bekleniyor.

Almanya'da hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 1,4 büyüme, gelecek yıl ise yüzde 0,4 daralma bekliyor.