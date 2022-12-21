2023’te zirve! Polonya’da enflasyonda artış bekleniyor

Polonya Maliye Bakan Yardımcısı Piotr Patkowski, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, enflasyonun şubattan sonra kademeli olarak azalmasını beklediklerini ifade etti.

Gelecek yıl resesyon beklemediklerini aktaran Patkowski, "Polonya'da enflasyon, şubatta yüzde 19-20 ile zirve yapacaktır. Yüzde 20 olur mu onu şu an söylemek zor. Bakanlığımıza göre, şimdilik yüzde 19-20 arası bir beklenti söz konusu." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın 2023 bütçesi, yüzde 1,7'lik GSYH artışı ve yüzde 9,8'lik ortalama yıllık enflasyon varsayımına dayanıyor.