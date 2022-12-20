Apara Ekonomi IMF'den Ukrayna'ya destek geldi
Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:04 Son Güncelleme: 20.12.2022 09:04

IMF'den Ukrayna'ya destek geldi

IMF’den Ukrayna’ya destek geldi

IMF'in yaptığı açıklamaya göre Ukrayna'nın ekonomik istikrarının sürdürmesi amacı ile 4 aylık bir programa onay verdiği bildirildi.

IMF bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın işgali sonrası Ukrayna'nın ekonomik istikrarının sürdürülmesi amacıyla 4 aylık bir programa onay verdiğini ve donör finansmanının teşvik edilmesine yardım edeceğini bildirdi.

IMF İcra Kurulu, Ukrayna için onaylanan 4 aylık programın ihtiyatlı politikaların uygulanmasına yardım edeceğini ve dış finansmanı harekete geçireceğini belirtti.

IMF'in Ukrayna masası şefi Gavin Gray, Ukrayna'nın 2023 yılında 40-57 milyar dolar dış finansmana ihtiyacı olacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.

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IMF'den Ukrayna'ya destek geldi
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