Almanya Merkez Bankası Başkanı halktan sabır istedi

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Alman kamuoyundan enflasyonun aşağı getirilmesi konusunda sabır istedi.

N-TV kanalına konuşan Bundesbank Başkanı, ECB'nin yaptığı faiz artırımlarının tam etkilerinin görülmesinin 2 yıl alabileceğini ifade etti.

ECB'nin bu yıl yaptığı 4 faiz artırımının enflasyon ile mücadele edildiğinin kanıtı olduğunu belirten Nagel, ancak enflasyonda 2024'e kadar ciddi bir düşüş beklemediğini de vurguladı ve "Biraz sabır istiyorum" diye konuştu.

Nagel, Bundesbank'ın Almanya'da enflasyonun gaz fiyat sınırı uygulamasının etkisiyle Aralık ayında düşmesini beklediğini, ancak 2024 yılında ciddi şekilde geri gelmeden önce 2023'te yüzde 7 civarında kalacağını öngördüğünü de söyledi.