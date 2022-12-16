Meksika Merkez Bankası faiz oranını 50 baz puan artırdı

Meksika Merkez Bankası(Banxico), üst üste dört toplantıda yaptığı 75 baz puan artışın ardından, dünkü toplantıda piyasaların beklentisi doğrultusunda 50 baz puan artışa gitti.

FAİZ ORANI YÜZDE 10,00'DAN YÜZDE 10,50'YE ÇIKARILDI



Banxico'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 10,00'dan yüzde 10,50'ye çıkarıldı. Piyasa beklentisi de faiz oranında 50 baz puan artış olacağı yönündeydi. Böylece Banxico üst üste 13'üncü faiz artırımını gerçekleştirdi.

Kurul, enflasyonist baskıları ve aynı zamanda enflasyon üzerinde etkisi olan tüm faktörleri kapsamlı bir şekilde izleyeceğini açıkladı.

Kurulda 1 üye 25 baz puan için oy kullanırken, diğer üyeler 50 baz puan artırımını onayladı. Meksika'da enflasyon yıllık yüzde 7,80 seviyesinde bulunuyor.