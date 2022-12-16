Fransa Devlet Başkanı Macron: GSYH’nın yüzde 2’si civarında olması gerekli

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın sanayisinin geleceği için ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası'na (IRA) acil bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

"AVRUPA'DAN GERİYE ÇOK FAZLA ŞEY KALMAZ"

IRA'ya verilecek yanıt için bir planı gelecek yılın ilk çeyreğinde sunması için AB Komisyonu'nun görevlendirilmesini memnuniyetle karşıladığını belirten Macron, "İki süper güç bazı sektörlere devasa teşvikler sağlarken siz hiçbir şey yapmamaya, kurallara ve serbest piyasa doktirininin saflığına salgılı olmaya karar verebilirsiniz, ancak sonunda Avrupa'dan geriye çok fazla şey kalmaz" diye konuştu.

Avrupa'nın IRA'ya ulusal ve AB enstrümanları ile yanıt vermesini isteyen Macron, verilecek bu yanıtın GSYH'nın yüzde 2'si civarında olması gerektiğini de savundu.