Apara Ekonomi ECB'den faiz artırım beklentileri yükseltildi
Giriş Tarihi: 16.12.2022 09:15

ECB'den faiz artırım beklentileri yükseltildi

ECB’den faiz artırım beklentileri yükseltildi

Nordea, ECB`nin Şubat ve Mart için faiz artırımı beklentilerini 50`şer baz puana çıkarmasıyla beklentilerini yükseltti.

Nordea, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi toplantısı sonrasında yapılan açıklamada verilen mesajların ardından ECB'den faiz artırımı beklentilerini yükseltti.

50'ŞER BAZ PUANA ÇIKARDI

Dün verilen mesajlar öncesinde ECB'nin Şubat toplantısında 50 ve Mart toplantısında 25 baz puan artırarak mevduat faizini yüzde 2,75'e yükselteceğini öngören Nordea, Şubat ve Mart için faiz artırımı beklentilerini 50'şer baz puana çıkardı.

Nordea ayrıca faiz artırımlarının gelecek 2 toplantıdan sonra devam etmesi riski bulunduğunu da vurguladı.

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ECB'den faiz artırım beklentileri yükseltildi
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