Bundesbank Alman ekonomisinde daralma bekliyor

Ekonomik tahminlerini güncelleyen Bundesbank 2023'te ekonominin yüzde 0,5 daralacağını öngördü. Önceki tahmin yüzde 2,4 büyüme olması yönündeydi.

2024 yılı büyüme tahmini yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldü. Bu yılki büyüme tahmini de yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e indi.

2023 ve 2024 yılı enflasyon tahminleri ise yukarı yönlü revize edildi. 2022 tahmnini yüzde 7,1'den yüzde 8,6'ya çıkarken 2023 tahmini yüzde 4,5'ten yüzde 7,2'ye, 2024 tahmini yüzde 2,6'dan yüzde 4,1'e çıktı.

Rusya - Ukrayna savaşının Almanya ekonomisine büyük baskı yaptığı belirtildi. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ekonomik aktivitenin daralacağını, 2023'ün 2. yarısından itibaren ise kademeli toparlanma beklediklerini belirterek "Üretim kapasitesinin 2025'te normale dönmesini bekliyoruz. Ancak tahminler üzerinde hala yüksek belirsizlik var" değerlendirmesini yaptı.

Nagel enflasyonun 2025'e kadar yüzde 2'nin üzerinde kalacağı ve Avrupa Merkez Bankası'nın etkili müdahaleye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası dün 50 baz puan faiz artırarak mevduat faizini yüzde 2'ye yükseltmiş, Başkan Christine Lagarde faiz artışlarının gelecek sene de devam edeceği mesajı vermişti.