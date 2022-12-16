ABD’de Senato 858 milyar dolar savunma bütçesini onayladı

ABD'de Senato, Başkan Joe Biden'in önerdiğinden 45 milyar dolar daha fazla olan 858 milyar dolar büyüklüğündeki savunma bütçesini onaylayarak imzalaması için Başkan Biden'a gönderdi.

SAVUNMA BÜTÇESİ 11'E KARŞI 83 OYLA KABUL EDİLDİ

Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) olarak bilinen savunma bütçesi 11'e karşı 83 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nin de geçtiğimiz hafta onay verdiği NDAA'nın yürürlüğe girmesi için Başkan Biden'in onaylaması gerekiyor.

2023 yılı NDAA askerlerin ücretlerinde yüzde 4,6 oranında artış yapılmasını da içeriyor.