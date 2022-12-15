Çin’de yeni konut fiyatlarında düşüş yavaşladı

Çin'de yeni konut fiyatlarında düşüş, politika yapıcıların ortaya koydukları destek tedbirlerinin de etkisiyle Kasım ayında yavaşladı.

Kasım ayında Çin'in önde gelen 70 kentinde yeni konutlar için ortalama fiyat bir önceki aya göre yüzde 0,25 geriledi. Ekim ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,37 düşmüştü.

EKİM AYINDA FİYATLAR 58 KENTTE DÜŞÜŞ GÖSTERMİŞTİ

Kasım ayında 70 kentin 51'inde fiyatlar bir önceki aya göre düştü. Ekim ayında fiyatlar 58 kentte düşüş göstermişti.

Yıllık bazda bakıldığında yeni konutlar için ortalama fiyat Kasım ayında yüzde 2,33 düştü. Fiyatlar Ekim ayında yüzde 2,40 gerilemişti.

Kasım ayında 70 kentin 51'inde ortalama fiyat geçen yılın aynı dönemine göre düştü.