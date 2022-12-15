BoE’den 50 baz puan faiz artırımı geldi

BoE'den yapılan açıklamaya göre, politika faiz oranı yüzde 3,00'ten yüzde 3,50'ye yükseltildi. Piyasa beklentisi de faizin 50 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Ancak karar piyasanın beklediği gibi oybirliğiyle alınmadı. 9 Para Politikası Kurulu(PPK) üyesinin 2'si faizin değişmemesi yönünde, 1'i ise 75 baz puan artırılması yönünde oy kullandı. Değiştirilmemesi yönünde oy kullanan üyeler Silvina Tenreyro ve Swati Dhingra olurken, 75 baz puan artırılması yönünde oy kullanan üye ise Catherine Mann olarak açıklandı.

BoE, PPK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, üyelerin büyük çoğunluğunun ücretler ve fiyatlardan kaynaklı ısrarcı yurt içi enflasyon baskıları ile başa çıkmak için daha fazla faiz artırımının gerekli olabileceği konusunda görüş birliğine vardıklarını vurguladı.

Açıklamada, "İş gücü piyasası sıkı olmaya devam ediyor ve yurt içi fiyat, ücretlerdeki enflasyonist baskı daha güçlü bir para politikası yanıtının haklı olabileceğine işaret ediyor" denildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz kararına ilişkin olarak Maliye Bakanı Jeremy Hunt'a yazdığı mektupta, BoE'nin tahminlerinin İngiltere'de enflasyonun tepe noktasına ulaştığına işaret ettiğini, ancak enflasyonun önümüzdeki aylarda "çok yüksek" kalmaya devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Geçtiğimiz ay İngiltere ekonomisinin uzun bir resesyona girmekte olduğunu savunan BoE, bugünkü toplantıda 2022 4'ncü çeyrek için GSYH daralma beklentisini yüzde 0,3'ten yüzde 0,1'e indirdi. 17 Kasım'da açıklanan bütçenin gelecek 1 yılda GSYH'ya 0,4 puan katkı yapacağını öngördü.