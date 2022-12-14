ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri düşüşünü 5’inci aya taşıdı

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı.

Beklenenden fazla düşüş kaydeden ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,5 azalması öngörülüyordu. Düşüşünü 5'inci aya taşıyan ithalat fiyat endeksi, ekimde de yüzde 0,4 gerilemişti.

İthalat fiyat endeksi, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,7 ile Ocak 2021'den bu yana en düşük artışı kaydetti.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de kasımda aylık bazda yüzde 0,3 azaldı.

Beklenenden az düşüş gösteren ihracat fiyat endeksinin, yüzde 0,4 azalması tahmin ediliyordu. Art arda 5 ay düşüş gösteren ihracat fiyat endeksi, ekim ayında da yüzde 0,4 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,3 arttı.