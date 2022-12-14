Apara Ekonomi 143 milyar dolarlık destek! Çin'den çip üreticilerine teşvik
Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:27

143 milyar dolarlık destek! Çin'den çip üreticilerine teşvik

143 milyar dolarlık destek! Çin’den çip üreticilerine teşvik

Çin yönetimi, ABD`nin Çin`in teknolojik gelişimini yavaşlatmak çabalarına karşı koymak ve çip üretiminde kendi kendine yeter hale gelmek için çip sektörüne 1 trilyon yuandan fazla (143 milyar dolar) destek vermek için çalışıyor.

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgilere göre Çin yönetimi, ABD'nin Çin'in teknolojik gelişimini yavaşlatmak çabalarına karşı koymak ve çip üretiminde kendi kendine yeter hale gelmek için çip sektörüne 1 trilyon yuandan fazla (143 milyar dolar) destek vermek için çalışıyor.

Kaynaklar, Çin'in tarihindeki en büyük mali teşvik paketlerinden biri olacak olan bu desteğin 5 yıllık süreçte çip üreticilerine üretimi artırmaları, araştırma geliştirme aktiviteleri için sübvansiyon ve vergi indirimi olarak verileceğini vurguladı.

Verilen bilgilere göre çip üreticilerine destek büyük olasılıkla 2023'ün ilk çeyreğinde uygulamaya konacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
143 milyar dolarlık destek! Çin'den çip üreticilerine teşvik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz