Scholz: Rusya-Ukrayna savaşı sona ererse Rusya ile yeniden işbirliğine başlanabilir

Scholz daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'daki askerler geri çekilene ve Kiev ile bir barış anlaşması yapılana kadar Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarını kaldırmayacağını ifade etmişti.

Dün, Doğu Avrupa ile Ekonomik İlişkiler Almanya Komitesi'nde konuşan Scholz, "Şu anda Rusya ile ilişkiler azaltıldı. Ancak Rusya'nın savaşı sona erdirmesi halinde ekonomik işbirliğinin yeniden başlamasına bir şans verilebilir. Ancak şu anda değil" diye konuştu.