ABD’de federal bütçe açığı beklentinin üzerine çıktı

Kasım ayında bütçe gelirleri yüzde 10, 29 milyar dolar azalarak 252 milyar dolar olurken, harcamalar yüzde 6, 28 milyar dolar, artarak 501 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30, 57 milyar dolar artışla 249 milyar dolara çıktı.

1 Ekim'de başlayan 2023 mali yılının ilk 2 ayında ABD Hazinesi'nin faiz ödemeleri geçen yıla göre yüzde 87 artarak 48 milyar dolar olurken, iki aylık bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüşle 336 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İlk 2 ayda bütçe gelirleri yüzde 1 artarken, harcamalar yüzde 2 azaldı.