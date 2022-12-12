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Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:07

Ekim ayı ödemeler dengesi verileri açıklandı

Ekim ayı ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekim ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 743 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 302 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Ekim 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 743 milyon dolar, portföy yatırımlarından da 302 dolarlık net giriş kaydedildi.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 417 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 125 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 1 milyar 394 milyon dolar net geri ödeme yaparken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 500 milyon dolar ve 22 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ekimde 1 milyar 651 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 935 milyon dolar, Türk lirası cinsinden de 483 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 418 milyon dolar arttı.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili, bankalar 557 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise, sırasıyla 93 milyon dolar ve 133 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler ekimde net 5 milyar 59 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Ekim2022 Eylül2022 Ekim2022 Ocak-Ekim
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-1.953-2.883-359-38.176
1.İhracat180.59822.40721.048208.803
2.İthalat201.23730.46627.511283.219
Mal Dengesi-20.639-8.059-6.463-74.416
3.Hizmet Gelirleri49.9599.6909.94876.398
4.Hizmet Giderleri22.9763.5663.24631.931
Mal ve Hizmet Dengesi6.344-1.935239-29.949
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler5.4545666996.136
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler14.6931.5131.35113.815
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-2.895-2.882-413-37.628
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler942-154-548
B.SERMAYE HESABI-64-2-4-27
C.FİNANS HESABI-26.592299-4.762-23.497
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi4.7854762753.980
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu10.6179651.01810.301
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi951-9162873.768
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu5.143-4.263589-10.530
11.1.Hisse Senetleri-1.371-522-417-3.758
11.2.Borç Senetleri6.514-3.7411.006-6.772
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi10.584914-2.8788.241
12.1.Merkez Bankası0000
12.2.Genel Hükümet1620-411
12.3.Bankalar4.8881.743-1.7954.371
12.4.Diğer Sektörler5.680-849-1.0793.859
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu27.1523.47383939.715
13.1.Merkez Bankası4.777805207.362
13.2.Genel Hükümet6.079-14293332
13.3.Bankalar4.9212.0831.03513.791
13.4.Diğer Sektörler11.375727-30918.230
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları24.575-3.1844.399-14.706
D.NET HATA VE NOKSAN9.7051.52866020.970
GENEL DENGE-34.2801.656-5.059-6.264
E.REZERV VARLIKLAR34.280-1.6565.0596.264
14.Resmi Rezervler34.280-1.6565.0596.264
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri0000

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Ekim ayı ödemeler dengesi verileri açıklandı
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