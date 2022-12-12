Çin’de tüketici güveni 2,5 yılın dibinde

Çin'de salgın önlemlerinin gevşetilmesinden önce gelen son tüketici güven verileri önlemlerin tüketimi negatif yönde baskıladığını ortaya koydu.

ABD'li şirket Morning Consult tarafından yapılan araştırmaya göre ülkede Kasım ayında Tüketici Güveni 2020 yılının başlarından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu yıl salgın önlemlerinin de etkisiyle ülkede tüketici güveninde aşağı yönlü bir ivme görülüyordu.

Salgın önlemlerinin gevşetilmesiyle tüketici güveninde de toparlanma olması bekleniyor.

Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusa sahip, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Artan ekonomik kayıplar ve toplumsal hoşnutsuzluğun hükümeti tedbirleri gözden geçirmeye sevk etmişti. Pekin yönetimi bazı Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiğini duyurmuştu.

Yeni uygulamayla hastalık belirtisi göstermeyen veya hafif belirti gösteren vakaların evde karantinada kalmasına izin verilirken, ülkede günlük hayatın parçası haline gelen sağlık kodu ve test sonucu gösterme zorunluluğunun da kaldırılacağı, zorunlu toplu test uygulamasının terk edileceği bildirildi.

Yeni yaklaşım, Çin'in katı salgın kontrol tedbirlerinde değişime gideceği işareti olarak yorumlanmıştı.