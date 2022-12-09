Goldman Sachs’a göre enflasyonda henüz zirve görülmedi

Küresel enflasyonda yumuşama emareleri görünse de bazı uzmanlar enflasyonda zirvenin görüldüğü kanısında değil.

Goldman Sachs'ın Küresel Hisse Stratejisti Peter Oppenheimer'a göre enflasyonun zirve yaptığına dair piyasa iyimserliği yanlış bir görüş.

Oppenheimer bu iyimserliğin 2023'te enerji maliyetlerinde oluşabilecek potansiyel bir sıçrayışı gözardı ettiğini söyledi.

Bloomberg TV'ye konuşan Oppenheimer'a göre, Çin talebinin artması ve arz talep baskılarının devam etmesi enerji ve diğer emtia ürünlerinde 2023'te fiyat artışı görülmesine yol açabilir.

Oppenheimer "Enflasyonun zirve yaptığı ve gelecek yıl faiz indirilebileceği iyimserliği için erken olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Morgan Stanley CIO'su Mike Wilson, olası bir ekonomik durgunluktan değer hisselerinin de zarar göreceğini belirterek bu yıl büyüme hisselerini vuran ayı piyasasının sanayi, finans ve enerji sektöründeki değer hisselerini de aşağı çekebileceğini öngördü.

Bloomberg TV'ye konuşan Wilson "Eğer temel mal ve sağlık gibi sektörlerden bahsetmiyorsak mevcut döngü içinde değer ve büyüme hisseleri arasında pek bir fark olduğunu düşünmüyorum" dedi.