Apara Ekonomi Rusya, Batı'ya karşı 3 seçeneği değerlendiriyor
Giriş Tarihi: 7.12.2022 09:32

Rusya, Batı'ya karşı 3 seçeneği değerlendiriyor

Rusya, Batı’ya karşı 3 seçeneği değerlendiriyor

Rusya, Batı`nın fiyat sınırına yanıt olarak bazı ülkelere petrol satışını yasaklama dahil 3 seçeneği değerlendiriyor.

Vedomosti gazetesinin haberine göre göre, Batı'nın Rus petrolüne fiyat sınırı uygulamasına yanıt için 3 seçeneği değerlendiriyor.

Bu 3 seçenek arasında bazı ülkelere petrol satışının yasaklanmasının da yer aldığını belirten Vedomosti, diğer seçeneğin Rus petrolünün fiyatına uygulanabilecek maksimum iskonto oranı, bir uluslararası petrol satış fiyatı belirlemek olduğunu vurguladı.

Fiyat sınırı uygulayan ülkelere Rus petrolü satışının sadece doğrudan satış için değil aracılar yolu ile satış için de yasaklanmasının değerlendirildiğini belirten Vedomosti, diğer seçeneğin hangi ülke olduğuna bakılmadan fiyat sınırı şartı içeren kontratlarla ihracatın yasaklanması olduğunu ifade etti.

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Rusya, Batı'ya karşı 3 seçeneği değerlendiriyor
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