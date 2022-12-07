Nakamura: BOJ ultra gevşek para politikasını devam ettirmeli

Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Toyoaki Nakamura, BOJ'un hali hazırda koronavirüs salgınından toparlanmanın ortasında olan ekonomiyi desteklemek için ultra gevşek para politikasını "sabırla" devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

Nakamura yaptığı açıklamada, "Son dönemdeki fiyat artışları henüz ücret artışları ile birlikte gerçekleşmiyor. Japonya, ücret-enflasyon sarmalının bir endişe haline geldiği durumdan çok uzakta" diye konuştu.

Japonya'da tüketici enflasyonunun hızlandığını, ancak bu artış hızının gelecek yıl yavaşlayacağını öngördüklerini belirten Nakamura, deniz aşırı merkez bankalarının faiz artırımlarına bağlı olarak küresel finansal şartların beklenenden daha fazla sıkılaşabileceğini de vurguladı.