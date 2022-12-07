Japon imalatçılarının ekonomiye olan güveni aylar sonra yükseldi

COVID-19'un etkilerinden kademeli şekilde çıkışın devam etmesi Japon iş dünyasının ekonomiye olan bakışını iyileştirdi.

Japon imalatçıların ekonomiye güveni 4 aydır ilk kez yükseldi. Hizmet sektörünün ekonomiye güveni de 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Reuters tarafından aylık olarak hazırlanan ve BOJ'un çeyrek dönemlik Tankan anketi ile yüksek korelasyon gösteren İmalat Sektörü Güven Endeksi Aralık ayında Kasım ayındaki +2'den +8'e yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi de Aralık ayında Kasım ayındaki +20'den Ekim 2019'dan bu yana görülen en yüksek değer olan +25 seviyesine çıktı.

Aralık ayında ankete katılan 252 işletmeye gelecek 3 ay için beklentileri sorulduğunda ise, büyük imalatçılar güven endeksinin Mart'ta Aralık ayındaki +8 seviyesini sürdürmesinin, hizmet sektörü endeksinin ise +20 seviyesine gerilemesinin beklendiği ortaya konuldu.