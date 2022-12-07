ECB, Alman tahvillerini artırdı

Avrupa Merkez Bankası, Pandemi Acil Alım Programı (PEPP) çerçevesinde satın alınmış güney Avrupa tahvillerinin portföyündeki payını son 2 ayda düşürürken, Almanya ve Hollanda tahvilleri aldı.

Portföyündeki İspanyol tahvillerini Ekim ve Kasım'da toplam 1,4 milyar euro azaltan ECB, İtalyan tahvillerini 794 milyon euro ve Portekiz tahvillerini 1,1 milyar euro azalttı.

Ekim ve Kasım aylarında Alman tahvili miktarı 2,6 milyar euro ve Hollanda tahvilleri 1,7 milyar euro artış gösterdi.

ECB, PEPP çerçevesinde yeni alım yapmayı durdursa da, elindeki tahvillerden itfaları gelenlerin ana paralarını yatırıma yönlendirmeye devam ediyor ve bunun en azından 2024'e kadar devam etmesi öngörülüyor.